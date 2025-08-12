VIDEO: Raducanuová sa hádala s rozhodkyňou. Prekážalo jej plačúce dieťa

BRATISLAVA. Víťazka US Open z roku 2021 Emma Raducanuová vypadla v 3. kole tenisového turnaja v Cincinnati.
Po vyše troch hodinách však musela skloniť hlavu po tesnej prehre so svetovou jednotkou z Bieloruska Arinou Sobolenkovou.
Zápas v treťom sete prerušila sťažnosť britskej hviezdy. V koncentrácii ju vyrušil plač dieťaťa. Komentovala to a vymenila si niekoľko viet s rozhodkyňou. K rozruchu došlo v kľúčovej fáze duelu, keď sa ozval plač na tribúne. Musela prerušiť podanie.
Smerom k empajrovému stolíku povedala: "Už je to asi desať minút, čo plače."
Rozhodkyňa jej odvetila: "Veď to je dieťa. Azda nechcete, aby som ho vyhodila z arény."
Raducanuová len pokrčila plecami, ale niektorí fanúšikovia za ňu zakričali: "Áno".
Britka potom nesmelým gestom naznačila svoj súhlas. "Viete čo? Môžem upozorniť rodičov, ale zatiaľ musíme pokračovať," vysvetľovala jej arbiterka počas nečakanej prestávky.
S rozhodkyňou sa však dostala do konfliktu ešte raz, keď ju varovala po diskusii s trénerom Franciscom Roigom. Britka dostávala od Španiela počas celého stretnutia rady.
Raz však bežala priamo k jeho lóži cez celý kurt. Keď sa po krátkej diskusii posadila, hlavná rozhodkyňa jej povedala: "Emma, nemôžeš sa k nemu aktívne približovať a on nesmie opustiť svoju pozíciu. Nevieš, že spolu nemôžete diskutovať?"
Raducanuová jej odpovedala: "Nič nepočujem, lebo tu hrá hlasná hudba." No po krátkom vysvetlení uznala svoju chybu a ospravedlnila sa.