    VIDEO: Raducanuová sa hádala s rozhodkyňou. Prekážalo jej plačúce dieťa

    Emma Raducanuová
    Emma Raducanuová (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    SITA|12. aug 2025 o 14:33
    ShareTweet0

    Už je to asi desať minút, čo plače, sťažovala sa Britka.

    BRATISLAVA. Víťazka US Open z roku 2021 Emma Raducanuová vypadla v 3. kole tenisového turnaja v Cincinnati.

    Po vyše troch hodinách však musela skloniť hlavu po tesnej prehre so svetovou jednotkou z Bieloruska Arinou Sobolenkovou.

    Zápas v treťom sete prerušila sťažnosť britskej hviezdy. V koncentrácii ju vyrušil plač dieťaťa. Komentovala to a vymenila si niekoľko viet s rozhodkyňou. K rozruchu došlo v kľúčovej fáze duelu, keď sa ozval plač na tribúne. Musela prerušiť podanie.

    Smerom k empajrovému stolíku povedala: "Už je to asi desať minút, čo plače."

    Rozhodkyňa jej odvetila: "Veď to je dieťa. Azda nechcete, aby som ho vyhodila z arény."

    Raducanuová len pokrčila plecami, ale niektorí fanúšikovia za ňu zakričali: "Áno".

    Britka potom nesmelým gestom naznačila svoj súhlas. "Viete čo? Môžem upozorniť rodičov, ale zatiaľ musíme pokračovať," vysvetľovala jej arbiterka počas nečakanej prestávky.

    S rozhodkyňou sa však dostala do konfliktu ešte raz, keď ju varovala po diskusii s trénerom Franciscom Roigom. Britka dostávala od Španiela počas celého stretnutia rady.

    Raz však bežala priamo k jeho lóži cez celý kurt. Keď sa po krátkej diskusii posadila, hlavná rozhodkyňa jej povedala: "Emma, nemôžeš sa k nemu aktívne približovať a on nesmie opustiť svoju pozíciu. Nevieš, že spolu nemôžete diskutovať?"

    Raducanuová jej odpovedala: "Nič nepočujem, lebo tu hrá hlasná hudba." No po krátkom vysvetlení uznala svoju chybu a ospravedlnila sa.

    Tenis

    Tenis

    Emma Raducanuová
    Emma Raducanuová
    VIDEO: Raducanuová sa hádala s rozhodkyňou. Prekážalo jej plačúce dieťa
    dnes 14:33
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»VIDEO: Raducanuová sa hádala s rozhodkyňou. Prekážalo jej plačúce dieťa