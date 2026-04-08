Pohánková získala pre Slovenky prvý bod. Hladké víťazstvo podčiarkla kanárom

Billie Jean King Cup 2026 - euro-africká zóna
Slovensko - Litva 0:1
Mia Pohánková - Andre Lukosiuteová 6:3, 6:0
Slovenské tenistky sa ujali v druhom zápase v rámci A-skupiny turnaja I. euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026 (PBJK) v portugalskom Oeirase vedenia 1:0 nad Litvou.
V úvodnej dvojhre Mia Pohánková zdolala André Lukošiutéovú v dvoch setoch 6:3 a 6:0. Na druhý duel by mal nastúpiť tímové jednotky Rebecca Šramková a Justina Mikulskytéová.
Pohánková zahodila obedňajšiu dohrávku z utorka za hlavu, proti Litovke nastúpila s kvalitným servisom a mohla tak hrať svoju hru.
Lukošiutéová sa odrazila na začiatku od aktívnejšieho a silovejšieho tenisu, čo jej prinieslo zisk troch gemov v rade.
Slovenka sa ale rýchlo adaptovala herne na súperku, čoho dôkazom bola otočenie stavu prvého setu z 1:3 na 5:3. Hneď prvý ponúknutý setbal Pohánková využila a úvodné dejstvo získala výsledkom 6:3.
V ďalšom priebehu sa ukázalo nielen lepšie postavenie vo svetovom rebríčku WTA, ale aj väčšia herná skúsenosť na strane Pohánkovej. Svoju litovskú súperku tlačila do chýb, hneď na úvod v dôležitom prvom geme prelomila jej podanie a získala ďalšie hry vo svoj prospech.
Lukošiutéová si vyžiadala v druhom sete ošetrenie, ale k otočeniu nepriaznivého vývoja to nepomohlo. Pohánková herne dominovala, napokon uštedrila svojej súperke „kanára“ a výsledkom 6:0 v druhom sete získala pre slovenské farby prvý bod v zápase.
Do semifinále turnaja postúpia iba víťazky štyroch štvorčlenných skupín. Úspešní zo semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže o účasť v budúcoročnej kvalifikácii PBJK. Zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe o posledné postupové miesto.
Tímy na druhých priečkach budú bojovať medzi sebou o konečné umiestnenie. Družstvá na tretích a štvrtých miestach v skupine sa dostávajú do ohrozenia a odohrajú medzi sebou stretnutia, v ktorých sa rozhodne o štyroch zostupujúcich do nižšej fázy súťaže PBJK.