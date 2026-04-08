Pohánkovej nepomohli dobrý úvod ani dlhá vynútená pauza. Prvý bod získala srbská tínedžerka

Billie Jean King Cup 2026 - euro-africká zóna
Slovensko - Srbsko 0:1 po I. dvojhre
Mia Pohánková - Teodora Kostovičová 4:6, 0:6
Tenistky Slovenska prehrávajú po úvodnej dvojhre v rámci A-skupiny turnaja I. euro-africkej zóny Pohára Billie Jean Kingovej 2026 (PBJK) so Srbskom 0:1.
Mia Pohánková nestačila na antuke v portugalskom Oeiarse na Teodoru Kostovičovú v dvoch setoch 4:6 a 0:6. Na druhý duel by mali nastúpiť tímové jednotky Rebecca Šramková a Lola Radivojevičová.
Pohánkovej vyšiel úvod zápasu, po víťaznom returne v treťom geme prelomila podanie súperky a ujala sa vedenia 2:1. Kostovičová síce vzápätí vyrovnala na 2:2, no v piatej hre opäť stratila servis a Pohánková si po potvrdení brejku vybudovala náskok 4:2.
Srbka však v ďalších minútach získala sedem gemov za sebou. Prvý set sa tak stal jej korisťou a v druhom dejstve rýchlo odskočila Pohánkovej na 3:0.
Talentovaná Slovenka, pre ktorú to bola singlová premiéra v prestížnej tímovej súťaži, robila v dlhších výmenách priveľa nevynútených chýb. Srbka sa forhendovými topspinmi snažila zatlačiť Pohánkovú do rohu dvorca a čoraz častejšie využívala stopbaly.
Za stavu 6:4 a 3:0 z pohľadu Kostovičovej zápas na niekoľko hodín prerušili pre dážď. Keďže počasie sa nezlepšilo a kurt bol rozmočený, dohralo sa až v stredu. Srbka získala po návrate tri gemy za sebou a ukončila výsledkom 6:0 nielen druhý set, ale aj celý zápas.
Slovenky by mali v stredu nie skôr ako od 16.00 SELČ odohrať aj druhý zápas, ich súperkami budú Litovčanky. Do semifinále postúpia iba víťazky štyroch štvorčlenných skupín. Úspešní zo semifinálových duelov postúpia priamo do novembrovej baráže o účasť v budúcoročnej kvalifikácii PBJK.
Zdolaní semifinalisti zabojujú proti sebe o posledné postupové miesto. Tímy na druhých priečkach budú bojovať medzi sebou o konečné umiestnenie.
Družstvá na tretích a štvrtých miestach v skupine sa dostávajú do ohrozenia a odohrajú medzi sebou stretnutia, v ktorých sa rozhodne o štyroch zostupujúcich do nižšej fázy súťaže PBJK.