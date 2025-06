Vyhrala Wimbledon, bola svetová dvojka. Česká ikona oznámila koniec kariéry

„Mala som tú česť hrať dlhých 19 rokov. Nikdy by som nebola tým, kým som, bez tohto krásneho športu,“ napísala 35-ročná Češka.

Dvojnásobná wimbledonská šampiónka to vo štvrtok oznámila na sociálnej sieti Instagram.

PRAHA. Česká tenistka Petra Kvitová po tohtoročnom grandslamovom turnaji US Open (24. augusta - 7. septembra) ukončí profesionálnu kariéru.

„Mala som to šťastie zažiť neskutočné chvíle - dvakrát som zdvihla nad hlavu trofej vo Wimbledone, šesťkrát sme slávili výhru v Billie Jean King Cupe, bola som druhá na svete... a ešte množstvo ďalších momentov, na ktoré nikdy nezabudnem.“

„Sezóna 2025 bude moja posledná na profesionálnom okruhu. Aj keď ešte presne neviem, ako bude vyzerať moje americké turné na betónoch, rada by som sa s aktívnou tenisovou kariérou rozlúčila na US Open v New Yorku koncom leta,“ uviedla momentálne 572. hráčka svetového rebríčka.

Pred záverečným grandslamovým podujatím sezóny ešte stihne svoj najobľúbenejší turnaj - vo Wimbledone získala titul v rokoch 2011 a 2014. Tento rok dostala od organizátorov v All England Clube voľnú kartu.