Svetová jednotka aj ruská tínedžerka. Päť hráčok, ktoré treba sledovať na Australian Open

Bieloruska prichádza na Australian Open po najlepšom roku svojej kariéry, v ktorom vyhrala US Open a zároveň si udržala „korunu“ v Melbourne Parku.

Iga Swiateková

Dvadsaťtriročná Poľka vlani vyhrala svoj štvrtý titul na Roland Garros, no rok 2024 zakončila pod „dopingovým mrakom“ po odpykaní si mesačného zákazu činnosti.

Swiateková mala v auguste pozitívny test na liek na srdce, ale Medzinárodná agentúra pre integritu tenisu (ITIA) uznala, že porušenie pravidiel nebolo úmyselné.

Správy o tejto afére sa objavili až koncom novembra, ale Swiateková sa minulý týždeň sebavedomo vrátila do súťažného kolotoča na United Cupe zmiešaných tímov v Sydney.

Poľsko na podujatí postúpilo do finále. Australian Open zatiaľ nie je Swiatekovej turnaj. Iba raz postúpila ďalej ako do 4. kola. Prelomová by však mohla byť práve tohtoročná edícia.