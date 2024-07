Z Wimbledonu nikto neodíde naprázdno. Organizátori darujú tenistom cennú pamiatku

"Doma k tomu nemám čo ukázať. Možno pár fotografií," prezradil so smiechom a pokračoval: "Rád by som mohol ukázať svojim deťom, že som tam skutočne hral. Takže sa mi páči, že tenisti teraz majú malú spomienku."

So spomenutým nápadom prišiel turnajový riaditeľ Jamie Baker, ktorý v minulosti ako profesionál súťažil na wimbledonských dvorcoch päťkrát, no zakaždým vypadol už v 1. kole dvojhry mužov.

Wimbledon bol miestom, kde mnoho hráčov síce dosiahli počas kariéry viacero triumfov, no v konečnom dôsledku odtiaľ odchádzali s prázdnymi rukami, keďže nikdy to nedotiahli až do víťazného finále. A nemali si čo položiť na konferenčný stolík alebo do skrinky na trofeje.

"Keď niekto ešte ako dieťa chytí raketu a napokon to dotiahne až do hlavnej súťaže vo Wimbledone, je niečo ako splnený sen. Už len byť tu je naozaj veľký úspech," uviedli zástupcovia turnaja.

Tenisti si iniciatívu organizátorov pochvaľujú. "Je to Wimbledon, je to niečo výnimočné. Páči sa mi tento dôraz na detaily, aj preto je to tu výnimočné.

Tento turnaj so sebou nesie bohaté dedičstvo a dýcha históriou," zhodnotil Američan Marcos Giron.