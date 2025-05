Bývalá svetová dvojka ostro kritizuje program Roland Garros: Neukazujú ženský tenis

Podľa bývalej druhej najlepšej hráčky rebríčka WTA nedávajú do večerných hodín takmer vôbec zápasy ženskej časti pavúka.

PARÍŽ. Tuniská tenistka Ons Jabuerová sa pustila do kritiky organizátorov grandslamového turnaja Roland Garros .

„Je to stále smutné, v Európe je to tak so ženským športom vo všeobecnosti.

Ktokoľvek robí tieto rozhodnutie, tak asi nemá dcéry. Je to irónia, neukazujú totiž ženský šport a ženský tenis.

Samozrejme, muži sú sledovanejší, pretože ich ukazujú viac. Všetko je to spojené. Neviem, o akých fanúšikov to hovorí,“ citovala agentúra DPA Jabuerovú.