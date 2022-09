Túžil byť aspoň v top 15, no je svetová jednotka. Alcaraz preskočil vlastné očakávania

NEW YORK. "V roku 2022 sa chcem dostať do prvej svetovej pätnástky a možno by som chcel zabojovať aj o Turnaj majstrov. To bude super náročný cieľ, ale určite nie nereálny," hovoril pre španielsky Punto de Break v januári tohto roka Carlos Alcaraz.

Boli to odvážne ciele na v tej dobe iba 18-ročného tenistu. V tom čase bol 32. hráčom sveta. Ale veľmi rýchlo pochopil, že reálne sa môže pozerať aj oveľa vyššie. Iba málokto pochyboval, že z neho bude tenisová hviezda a bude bojovať o grandslamové tituly a post svetovej jednotky. Raz. Možno o rok či dva.