Trápia Djokoviča zdravotné problémy? Pred Australian Open trénoval vo veľmi slabom tempe

Srbský tenista Novak Djokovič má pred prvým grandslamovým turnajom sezóny Australian Open pravdepodobne zdravotné problémy.
Desaťnásobný víťaz turnaja v stredu trénoval s Rusom Daniilom Medvedevom a podľa španielskeho online magazínu Punto de Break sa prezentoval „veľmi nízkym tempom, ktoré bolo vzdialené od úrovne, akú predvádzajú elitní hráči.“
„Nole“ sa údajne sa vyhýbal pohybom vo vyššom tempe a z jeho prejavu bola zrejmá obava zo začínajúcej bolesti.
Neskôr sa na kurt vrátil, no zdržal sa na ňom iba 12 minút. Odišiel z neho pre bolesti krku po tom, čo si vyskúšal niekoľko jednoduchých podaní s nízkou intenzitou.