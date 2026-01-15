    Trápia Djokoviča zdravotné problémy? Pred Australian Open trénoval vo veľmi slabom tempe

    Novak Djokovič.
    Novak Djokovič. (Autor: TASR/AP)
    TASR|15. jan 2026 o 20:49
    Prezentoval sa „veľmi nízkym tempom, ktoré bolo vzdialené od úrovne, akú predvádzajú elitní hráči.“

    Srbský tenista Novak Djokovič má pred prvým grandslamovým turnajom sezóny Australian Open pravdepodobne zdravotné problémy.

    Desaťnásobný víťaz turnaja v stredu trénoval s Rusom Daniilom Medvedevom a podľa španielskeho online magazínu Punto de Break sa prezentoval „veľmi nízkym tempom, ktoré bolo vzdialené od úrovne, akú predvádzajú elitní hráči.“

    „Nole“ sa údajne sa vyhýbal pohybom vo vyššom tempe a z jeho prejavu bola zrejmá obava zo začínajúcej bolesti.

    Neskôr sa na kurt vrátil, no zdržal sa na ňom iba 12 minút. Odišiel z neho pre bolesti krku po tom, čo si vyskúšal niekoľko jednoduchých podaní s nízkou intenzitou.

    dnes 20:49
