Druhý titul nepridá. Gombos končí na Peugeot Slovak Open vo štvrťfinále

BRATISLAVA. Slovenský tenista Norbert Gombos nepostúpil do semifinále dvojhry na bratislavskom challengeri Peugeot Slovak Open.

V treťom sete som mal na začiatku brejkbal, ktorý som nevyužil. Súper naopak zobral servis mne. Škoda posledného gemu, mal som ešte šancu vrátiť sa do zápasu, žiaľ, už to nevyšlo. Som sklamaný," citoval Gombosa oficiálny web Slovenského tenisového zväzu.

"Vyhral som dva zápasy, po mesačnej pauze od turnajov je to fajn. Štvrťfinále mi však nepomôže, lepšie body sa získavajú až v ďalších fázach. Tento rok som práve na mnohých turnajoch prehral vo štvrťfinále.

Ak by som dokázal aspoň polovicu z nich vyhrať, bol by som aj v rebríčku niekde inde. Žiaľ, nevyšlo to. Skúsim teraz ešte zabojovať na posledných turnajoch, aby som si zaistil hlavnú súťaž na Australian Open."

Na koniec sezóny plánuje ešte dva turnaje: "Mám prihlásené Helsinki a Andriu. Uvidím, ako zahrám vo Fínsku, podľa toho sa rozhodnem, čo ďalej.

Musím sa dať aj dokopy pred ďalšou sezónou. Nie som už najmladší, regenerácia trvá dlhšie. Musím si doliečiť aj rameno a prihlásiť sa na ďalšiu sezónu," dodal tridsaťdvaročný hráč NTC.