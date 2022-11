Thiem napokon nepríde, Gombos zabojuje aj o účasť na grandslame

"Teším sa na turnaj, je jeden z mojich najobľúbenejších. Raz som ho aj vyhral a vždy tu mám dobrý pocit. Dúfam, že sa mi podarí uhrať dobrý výsledok.

Bojujem tiež o miesto v hlavnej súťaži Australian Open," uviedol Gombos na tlačovej konferencii v Bratislave. V predchádzajúcich týždňoch ho trápili choroba i zranenie, no jeho príprava na turnaj je už v plnom prúde.

Ťahákom podujatia v bratislavskej NTC Aréne mal byť Thiem, grandslamový víťaz z US Open 2020 sa však napokon odhlásil.

"Už tu bol, no zrejme si nahral potrebné body na Australian Open. Pre nás je to zlá správa, bol by lákadlom a mohol priviesť aj fanúšikov z Rakúska," povedal k odstúpeniu 29-ročného hráča generálny sekretár STZ Igora Moška.