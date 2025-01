Kapitán Slovenska zverejnil nomináciu na Chorvátsko. Nechýba Kovalík či Molčan

Hrať sa bude 31. januára a 1. februára na harde v Osijeku. Víťaz duelu postúpi do septembrového druhého kvalifikačného kola proti víťazovi duelu Francúzsko - Brazília.

Prvýkrát dal šancu dvadsaťdvaročnému Milošovi Karolovi. "Igora Zelenaya nahradil v nominácii Miloš Karol. Najmä v druhej polovici minulého roka výrazne zlepšil hru, mal výborné výsledky vo štvorhre, ale aj vo dvojhre.

Nomináciu si plne zaslúži. Miloš by časom mohol plne nahradiť Igora. Aktuálne je slovenskou jednotkou vo štvorhre, vidím v ňom potenciál."

Tóth sa rozhodol nominovať aj Alexa Molčana, ktorému vlaňajšia sezóna nevyšla. Bolo to však zavinené zdravotnými problémami.

"Najväčší otáznik visel nad Alexom Molčanom. Vlani podstúpil dve operácie - v lete zápästia, na jeseň zasa kolena. To zapríčinilo rebríčkový pád.

Bol to však hráč Top 50, nesmieme zabúdať na jeho skvelé výkony v Davis Cupe. Je to tímový hráč, ktorý keď sa dostane do hernej pohody, tak stále môže byť veľmi platný člen tímu. Stále však môžeme spraviť dve zmeny v nominácii.

Zvažoval som nominovať aj Andreja Martina, ale nakoľko hráme na harde, tak som sa rozhodol ho vynechať. Keby sa hralo na antuke, situácia by bola možno iná."