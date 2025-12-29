Ak bude tvrdo pracovať, výsledky prídu. Vargová má cieľ zlepšovať sa vo všetkom

Talentovaná slovenská tenistka Nina Vargová chce v novej sezóne herne napredovať a priblížiť sa ku grandslamovým turnajom.
Pod vedením nového kondičného trénera Richarda Dúbravského pracovala aj počas vianočných sviatkov na zlepšení fyzickej pripravenosti.
„Mojím cieľom v novej sezóne je zlepšovať sa po všetkých stránkach. Chcem sa posúvať herne, fyzicky aj mentálne a byť lepšia hráčka. Snažila som sa skombinovať kondičnú prípravu s tenisom tak, aby všetko do seba zapadalo.
Chcem zlepšiť mentálne nastavenie a viac si veriť na kurte. Dúfam, že ak budem tvrdo pracovať, tak prídu výsledky, po ktorých túžim,“ uviedla v rozhovore pre TASR 20-ročná členka Národného tenisového centra.
Vargová o sebe tvrdí, že je bojovný a cieľavedomý typ hráčky. „Ak si niečo zaumienim, tak sa snažím urobiť všetko pre to, aby som to dosiahla. Za moju najväčšiu zbraň pokladám konzistentnosť na kurte a schopnosť kombinovať agresivitu so stabilnou hrou.
Musím popracovať na zlepšení percentuálnej úspešnosti prvého podania i pohybu a byť na dvorci sebavedomejšia,“ zdôraznila zverenka trénerky Zuzany de Widtovej.
V uplynulej sezóne si Vargová splnila sen a po prvý raz sa predstavila v slovenskom drese v Pohári Billie-Jean Kingovej. Na novembrovom miniturnaji na antuke v argentínskej Cordobe nastúpila po boku Kataríny Kužmovej vo štvorhre v dueloch proti domácemu tímu i Švajčiarsku. Hoci Slovenky oba zápasy prehrali, bola to pre Vargovú veľká skúsenosť:
„Verím, že mi to pomôže do ďalšej kariéry. Bola to pre mňa obrovská motivácia. Odmalička som totiž snívala o tom, že si oblečiem slovenský dres a budem reprezentovať našu krajinu v Pohári Billie-Jean Kingovej.
Bolo to niečo výnimočné a špeciálne zahrať si túto prestížnu tímovú súťaž. Bolo by super, keby som si to v apríli na turnaji euro-africkej skupiny mohla zopakovať.“
Vargová je takmer počas celého roka na cestách, no v čase voľna rada siahne po nejakej knihe.
„Relaxujem väčšinou čítaním a vzdelávaním sa v oblasti psychológie a neurovedy. Rada trávim čas s mojimi obľúbenými ľuďmi, na ktorých mi záleží,“ dodala rodáčka z Bratislavy, ktorá v júli 2023 na ME do 18 rokov vo švajčiarskom Klotene získala striebro vo dvojhre a bronz vo štvorhre spoločne s Tamarou Šramkovou.