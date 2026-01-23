VIDEO: Základná etiketa, toto sa nerobí. Tenisové legendy zdvihli prst nad Osakovou

Víťazstvo Naomi Osakovej v druhom kole Australian Open zatienil nepríjemný moment, ktorý rozvíril tenisový svet.
Po zápase so Soranou Cîrsteovou došlo k ostrej výmene názorov a chladnému podaniu rúk, čo si všimli aj legendy bieleho športu Martina Navrátilová a Lindsay Davenportová. Obe sa zhodli, že japonská hviezda prekročila hranice základnej tenisovej etikety.
Jadro sporu vzniklo počas výmeny, keď Osaková zakričala „come on“ medzi prvým a druhým servisom Rumunky. Práve to rozladilo Cîrsteovú. Hoci sa Osaková po zápase ospravedlnila za „neúctivé správanie“, jej vystúpenie neušlo kritike bývalých šampiónok.
„Chápem, čo Osaková povedala po zápase, lebo to bolo v emóciách. Prekvapila ju reakcia Cîrsteovej pri podaní rúk,“ povedala Martina Navrátilová na Tennis Channel.
„Ale nemôžeš hovoriť nahlas medzi prvým a druhým servisom súperky. Cîrsteová bola pripravená podávať druhý servis a Osaková zakričala 'come on'. To nie je správne. Nemyslím si, že to robí úmyselne, skôr si to neuvedomuje.“
VIDEO: Podanie rúk Cirsteovej a Osakovej
Ešte priamočiarejšia bola Lindsay Davenportová, víťazka Australian Open z roku 2000. „Osaková má 28 rokov, hrá tenis veľmi dlho, a toto je jednoducho niečo, čo sa nerobí,“ zdôraznila.
„Všetci vieme, že Osaková nemá v sebe ani kúsok zloby, takže by som bola prekvapená, keby v tom pokračovala. Môžeš sa povzbudiť úderom do stehna, ale nemôžeš kričať medzi servismi. To je základná tenisová etiketa.“
Samotná Sorana Cîrsteová sa snažila konflikt upokojiť a celú situáciu bagatelizovala. „Bola to len päťsekundová výmena medzi dvoma hráčkami, ktoré sú na okruhu dlhé roky. Zostáva to medzi nami,“ vyhlásila po zápase.
Napriek jej slovám však incident otvoril diskusiu o rešpekte na kurte a ukázal, že aj hviezdy formátu Osakovej sú pod drobnohľadom tenisových legiend.