    ONLINE: Naomi Osaková - Amanda Anisimovová dnes, US Open 2025 LIVE (semifinále)

    Naomi Osaková - Amanda Anisimovová: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2025
    Naomi Osaková - Amanda Anisimovová: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2025 (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|4. sep 2025 o 20:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami online prenos zo semifinále ženského US Open 2025: Naomi Osaková - Amanda Anisimovová.

    NEW YORK. Japonka Naomi Osaková a Američanka Amanda Anisimovová dnes v noci hrajú semifinále na grandslamovom turnaji US Open 2025.

    Kde sledovať US Open 2025?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Naomi Osaková - Amanda Anisimovová (tenis, US Open 2025, semifinále, piatok, výsledky, naživo)

    US Open - ženy Semifinále 2025
    05.09.2025 o 02:30
    Osaka
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Anisimovová
    Prenos
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 02:30.
    Tenis

    Tenis

    Aryna Sabalenková - Jessica Pegulová: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2025online
    Aryna Sabalenková - Jessica Pegulová: ONLINE prenos zo semifinále US Open 2025online
    ONLINE: Aryna Sabalenková - Jessica Pegulová dnes, US Open 2025 LIVE (semifinále)
    dnes 20:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»ONLINE: Naomi Osaková - Amanda Anisimovová dnes, US Open 2025 LIVE (semifinále)