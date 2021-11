Na US Open končila v slzách. Osaková sa po dvoch mesiacoch opäť vracia

NEW YORK. Japonská tenistka Naomi Osaková sa prvýkrát od vyradenia na US Open objavila na dvorci.

Štvornásobná grandslamová šampiónka zavesila na sociálne siete fotografie, ako v tenisovom úbore stojí s raketou na kurte.

"Som ešte trochu 'zhrdzavená', no je to určite skvelý pocit byť späť. Chcela by som sa poďakovať všetkým za milé povzbudenia, ktoré som od vás dostala, veľmi si to cením," napísala Osaková na Twitteri.