Ženskú svetovú jednotku by zdolal aj sedemnásťročný junior, tvrdí McEnroe

Koncom roka 2025 sa odohral tenisový Súboj pohlaví, v ktorom si zmerali sily ženská svetová jednotka Bieloruska Aryna Sabalenková a niekdajšia trinástka mužského hodnotenia Nick Kyrgios. Z víťazstva sa tešil Austrálčan, triumfoval 6:3, 6:3.
Napriek veľkému rozdielu v rebríčku, keďže Austrálčan laboroval so zranením a dlho nehral, sa ukázalo, že v tomto športe to ide zrejme o čosi lepšie mužom.
Na to s odstupom času reagoval aj bývalý americký tenista Patrick McEnroe, mladší brat slávnejšieho Joea. V relácii Holding Court with Patrick McEnroe sa ho volajúci opýtal, či by Bielorusku zdolal aj on sám.
Priamu odpoveď nedal, no prirovnal to k prípadnému zápasu medzi najlepšími 15-ročnými basketbalistami a najlepším tímom ženskej ligy WNBA. "Ľahko by ich zdolali," odpovedal mu divák.
"Je to jednoducho iná hra. Stručná odpoveď je, že som bol slušný profesionál, väčšinu svojej kariéry som sa umiestňoval v najlepšej stovke rebríčka ATP. Ale ak by ste vzali najlepšieho juniorského hráča na svete, najlepšieho 17-ročného tenistu a postavili by ste ho proti Sobolenkovej, porazili by ju 6:1, 6:1," priblížil McEnroe.
To vyvolalo veľkú vlnu nevôle, hoci zdôraznil, že nechce kritizovať ani znevažovať ženský tenis, ale skôr poukázať na to, že rozdiely medzi mužským a ženským tenisom sú veľké. Podľa jeho názoru sú to dva odlišné športy.
Poznamenal tiež, že tenisti ako Jannik Sinner a ďalší majú silnejšie údery a určité fyzické výhody, ale to neznamená, že ženský tenis nie je dôležitý alebo atraktívny.
Takisto treba brať ohľad aj na rozdiel založený na ľudskej genetike - v čom majú muži výhodu oproti ženám a naopak. V "bielom športe" tak zrejme preto vládnu muži.