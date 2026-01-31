Nadal má o víťazovi mužskej dvojhry jasno. K Djokovičovi mám rešpekt, ale nie je favoritom, vraví

Bývalý tenista Rafael Nadal vyhlásil, že má plný rešpekt voči svojmu dlhoročnému rivalovi Novakovi Djokovičovi, no na víťaza nedeľňajšieho finále Australian Open tipuje svojho krajana Carlosa Alcaraza.
Podľa španielskej legendy je svetová jednotka na vrchole síl, ale Nadal pripúšťa aj prekvapenie v podobe triumfu Srba.
Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión, ktorý ukončil kariéru v roku 2024, by sa mal zúčastniť na finálovom zápase v Melbourne.
Dvojnásobný víťaz Australian Open verí, že svetová jednotka Alcaraz je jasným favoritom, no zároveň by ho neprekvapilo, keby 38-ročný Djokovič spôsobil prekvapenie.
„Myslím si, že favoritom je Carlos. Je mladý, má energiu a je na vrchole síl. Ale Novak je Novak. Je to výnimočný hráč.
Neviem, či tu Novak niekedy prehral finále. Vždy je to výzva a on má výzvy rád. Z môjho pohľadu je však favoritom Carlos,“ citovala agentúra AFP vyjadrenie Nadala pre televíziu Channel Nine.
V samostatnom rozhovore pre denník The Age v Melbourne Nadal uviedol, že je pozitívne, keď niekto vo veku Djokoviča dokáže držať krok s Alcarazom a Jannikom Sinnerom.
Djokovič v semifinále prekvapivo vyradil 24-ročného Taliana Sinnera, keď ho po päťsetovej bitke zdolal a postúpil už do svojho 11. finále Australian Open. V predchádzajúcich desiatich finále vždy zvíťazil.
„Úprimne verím, že je tu z jediného dôvodu. Keby som sa nezranil, pravdepodobne by som tu teraz hral aj ja. Keď máte túto hru radi, ak nie ste zranení a nie ste mentálne úplne vyčerpaní, prečo by ste tu neboli? Myslím si, že je to pozitívny príklad oddanosti a odolnosti.
Novak už, z pochopiteľných dôvodov, nie je na vrchole, no stále je veľmi, veľmi konkurencieschopný vo veku, v ktorom je to mimoriadne náročné. Takže plný rešpekt,“ povedal Nadal, ktorý je o rok starší než Djokovič.
Tridsaťosemročný Srb sa pokúša stať najstarším víťazom Australian Open v dejinách. Doterajší rekord drží Ken Rosewall, ktorý triumfoval v roku 1972 ako 37-ročný.
Djokovič zároveň bojuje o rekordný 25. grandslamový titul a môže prekonať Margaret Courtovú, ktorá by mala byť v nedeľu prítomná v Aréne Roda Lavera.