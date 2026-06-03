VIDEO: Cobolliho nezastavila ani nasadená štvorka. Paríž čaká talianske semifinále

Roland Garros 2026
muži - dvojhra - štvrťfinále:
Flavio Cobolli (Tal.-10) - Felix Auger-Aliassime (Kan.-4) 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
Taliansky tenista Flavio Cobolli sa prvýkrát v kariére prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros v Paríži.
Vo štvrťfinále ako nasadená desiatka zdolal štvorku „pavúka“ Felixa Augera-Aliassimea z Kanady v štyroch setoch 4:6, 6:4, 6:4 a 6:4.
Jeho súperom v boji o finále bude jeden z jeho krajanov Matteo Berrettini alebo Matteo Arnaldi.
Cobolli premiérovo postúpil do semifinále na podujatiach veľkej štvorky. Doteraz bolo jeho grandslamovým maximom štvrťfinále vlani vo Wimbledone.
VIDEO: Zostrih zápasu Cobolli - Auger Aliassime
„Cítil som, že toto je moja životná šanca. Musím v mojich zápasoch vydať zo seba všetko a dnes som to dokázal, takže som skutočne šťastný,“ citovala 24-ročného Cobolliho agentúra AFP.
Vo finále tak bude mať Taliansko s určitosťou svoje zastúpenie. Berrettini s Arnaldim sa postarajú o historicky prvé čisto talianske grandslamové semifinále.
„Obaja sú moji dobrí priatelia. Nebudem však ich zápas sledovať. Nechcem meniť každodenný rituál. Pôjdem s priateľmi na večeru a potom hneď spať,“ dodal Cobolli.