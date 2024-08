Rubľov vynechal olympiádu a jeho plán vychádza. Zverev prehral už vo štvrťfinále

"Čakanie sa oplatilo. Som šťastný, že som sa dostal do svojho prvého finále na Canadian Open. Teraz sa chcem len zotaviť, dobre si oddýchnuť a byť pripravený na zajtrajšok," povedal Rus, ktorý vynechal OH v Paríži.

MONTREAL. Ruský tenista Andrej Rubľov sa na prestížnom turnaji ATP Masters 1000 v Montreale prebojoval do finále dvojhry.

"Urobil som to pre to, aby som bol lepšie pripravený na Kanadu. Takže, ak som vo finále, znamená to, že som urobil dobre," dodal.