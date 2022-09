Nevídaná séria pokračuje. Francúz nezdolal Nadala ani na 18. pokus

NEW YORK. Španielsky tenista Rafael Nadal suverénnym spôsobom postúpil do osemfinále mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V treťom kole zdolal Francúza Richarda Gasqueta 6:0, 6:1, 7:5.

Zápasovú bilanciu voči svojmu priateľovi a častému tréningovému partnerovi vylepšil na 18:0, pričom ho dokázal zdolať v 34 setoch v sérii.

Nadal zvládol súboj bez väčších problémov napriek tomu, že si v predchádzajúcom súboji nepríjemne poranil nos úderom vlastnej rakety.

"Môj nos je teraz trochu väčší ako zvyčajne, ale je to v poriadku. Stále ho mám," poznamenal s úsmevom Španiel po postupe cez Francúza.