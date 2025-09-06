    Britskí tenisti premárnili vo finále US Open tri mečbaly, ich súperi dosiahli míľnik

    Marcel Granollers (vľavo) a Horacio Zeballos vyhrali štvorhru na US Open 2025.
    Marcel Granollers (vľavo) a Horacio Zeballos vyhrali štvorhru na US Open 2025. (Autor: TASR/AP)
    6. sep 2025 o 22:20
    Španielsko-argentínsky pár nadviazal na triumf z Paríža.

    US Open 2025

    Štvorhra mužov - finále:

    Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-5) - Neal Skupski, Joe Salisbury (V. Brit.-6) 3:6, 7:6 (4), 7:5

    NEW YORK. Španielsky tenista Marcel Granollers sa s Argentínčanom Horaciom Zeballosom stali víťazmi mužskej štvorhry na US Open.

    Vo finále zvíťazili ako turnajové päťky nad šiestym nasadeným britským párom Noel Skupski, Joe Salisbury po trojsetovom boji 3:6, 7:6 (4), 7:5.

    VIDEO: Zostrih z finále mužskej štvorhry na US Open 2025

    Pre Granollersa i Zeballosa je to druhý grandslamový titul, v júni nenašli premožiteľov na antukovom Roland Garros v Paríži.

    Španielsko-argentínske duo je prvým mužským deblovým párom, ktorý od roku 2019 vyhral viacero grandslamových turnajov v jednej sezóne.

    "Úprimne, momentálne neviem, čo mám povedať. Bol to úžasný zápas. Keď hráte takéto zápasy, je nespravodlivé, že je jeden víťaz a jeden porazený. 

    Naši súperi podali skvelý výkon a aj oni si zaslúžili vyhrať. Gratulujem im k výkonu a prajem veľa úspechov do budúcnosti," povedal Zeballos, ktorý som svojím partnerom odvrátili vo finále tri mečbaly Britov.

