Britskí tenisti premárnili vo finále US Open tri mečbaly, ich súperi dosiahli míľnik

US Open 2025
Štvorhra mužov - finále:
Marcel Granollers, Horacio Zeballos (Šp./Arg.-5) - Neal Skupski, Joe Salisbury (V. Brit.-6) 3:6, 7:6 (4), 7:5
NEW YORK. Španielsky tenista Marcel Granollers sa s Argentínčanom Horaciom Zeballosom stali víťazmi mužskej štvorhry na US Open.
Vo finále zvíťazili ako turnajové päťky nad šiestym nasadeným britským párom Noel Skupski, Joe Salisbury po trojsetovom boji 3:6, 7:6 (4), 7:5.
VIDEO: Zostrih z finále mužskej štvorhry na US Open 2025
Pre Granollersa i Zeballosa je to druhý grandslamový titul, v júni nenašli premožiteľov na antukovom Roland Garros v Paríži.
Španielsko-argentínske duo je prvým mužským deblovým párom, ktorý od roku 2019 vyhral viacero grandslamových turnajov v jednej sezóne.
"Úprimne, momentálne neviem, čo mám povedať. Bol to úžasný zápas. Keď hráte takéto zápasy, je nespravodlivé, že je jeden víťaz a jeden porazený.
Naši súperi podali skvelý výkon a aj oni si zaslúžili vyhrať. Gratulujem im k výkonu a prajem veľa úspechov do budúcnosti," povedal Zeballos, ktorý som svojím partnerom odvrátili vo finále tri mečbaly Britov.