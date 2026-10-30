    Najlepší slovenský tenista sa nepredstaví na domácom turnaji. Uprednostil účasť v Paríži

    Na snímke slovenský tenista Alex Molčan.
    Na snímke slovenský tenista Alex Molčan. (Autor: TASR)
    Sportnet|30. okt 2026 o 13:38
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    Zo Slovákov tak bude v hlavnom pavúku dvojhry štartovať trojica.

    Slovenský tenista Alex Molčan sa nepredstaví na blížiacom sa challengerovom podujatí J&T Banka Slovak Open v Bratislave (2. - 8. november, Peugeot aréna NTC).

    Daviscupový reprezentant mal byť nasadenou jednotkou turnaja, no prednosť pred domácim podujatím dostala napokon účasť na tisícke v Paríži, kde sa vďaka odlháškam posunul do kvalifikácie.

    Zo Slovákov tak bude v hlavnom pavúku dvojhry štartovať trojica Norbert Gombos, Miloš Karol a Lukáš Pokorný.

    VIDEO: Reakcia Molčana ešte na tlačovej konferencii

    Okrem Molčana sa odhlásili aj Talian Mattia Bellucci, Argentínčan Marco Trungelliti a Briti Jan Choinski a Jacob Fearnley. Nasadenou jednotkou turnaja by tak mal byť Chorvát Dino Prižmič. Slovenský tenisový zväz o tom informoval na Facebooku.

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