Najlepší slovenský tenista sa nepredstaví na domácom turnaji. Uprednostil účasť v Paríži

Slovenský tenista Alex Molčan sa nepredstaví na blížiacom sa challengerovom podujatí J&T Banka Slovak Open v Bratislave (2. - 8. november, Peugeot aréna NTC).
Daviscupový reprezentant mal byť nasadenou jednotkou turnaja, no prednosť pred domácim podujatím dostala napokon účasť na tisícke v Paríži, kde sa vďaka odlháškam posunul do kvalifikácie.
Zo Slovákov tak bude v hlavnom pavúku dvojhry štartovať trojica Norbert Gombos, Miloš Karol a Lukáš Pokorný.
VIDEO: Reakcia Molčana ešte na tlačovej konferencii
Okrem Molčana sa odhlásili aj Talian Mattia Bellucci, Argentínčan Marco Trungelliti a Briti Jan Choinski a Jacob Fearnley. Nasadenou jednotkou turnaja by tak mal byť Chorvát Dino Prižmič. Slovenský tenisový zväz o tom informoval na Facebooku.