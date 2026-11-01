Slovan sa dostáva na víťaznú vlnu, no DAC má pohodlný náskok. Prvý triumf oslávilo Komárno

Futbalisti Dunajskej Stredy majú po 13. kole na čele Niké ligy osembodový náskok.
Počas týždňa zvládli dohrávku 3. kola proti Košiciam (1:0) a v nedeľu vyhrali na ihrisku Banskej Bystrice 2:0 po góloch Klemena Nemaniča a Ammara Ramadana.
Dohrávku úspešne absolvoval aj Slovan Bratislava v Trenčíne (2:0) a po sobotnom triumfe na pôde Podbrezovej 2:1 sa posunul na 2. miesto.
Žilina je po víkende tretia a stráca na úradujúceho majstra dva body. „Šošoni“ v sobotu zvíťazili nad Michalovcami 4:1. Dva góly domácich vsietil Michal Faško.
Zemplínčania inkasovali štyri góly v druhom zápase za sebou a po štyroch dueloch bez výhry sú na 7. priečke.
Spartak Trnava nevyhral ani v treťom zápase za sebou, Komárnu podľahol pred svojimi fanúšikmi 1:2. Hostia zaznamenali po siedmich remízach a piatich prehrách svoje prvé víťazstvo v ročníku a posunuli sa z dna tabuľky na 10. miesto.
Komárno zasadilo rozhodujúci úder v 90. minúte, keď sa presadil obranca Martin Šimko.
Košice ukončili štvorzápasovú sériu bez víťazstva a v Trenčíne nedali šancu tamojšiemu AS, ktorý sa po vysokej prehre 0:5 prepadol s deviatimi bodmi na posledné miesto.
Hostia mali expresný vstup do zápasu, už po piatich minútach vyhrávali o dva góly a svoj náskok ešte do polčasu navýšili na 3:0.
MFK Ružomberok poskočil po výhre 1:0 nad Skalicou na deviate miesto. Po faule Podhorina na Grgiča dostali domáci výhodu pokutového kopu, ktorý premenil Selecký.
Skalica klesla na predposledné miesto a sériu bez ligového víťazstva natiahla na desať stretnutí. Naposledy naplno bodovala ešte 9. augusta, keď triumfovala na ihrisku Žiliny 3:1.
Niké liga - 13. kolo
Žilina - Michalovce 4:1 (1:0)
Góly: 52. a 70. Faško (prvý z 11 m), 8. Hranica, 90+2. Bilalovič - 85. Lemishko
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Trenčín - Košice 0:5 (0:3)
Góly: 2. Madleňák, 5. Rehuš, 18. Sovič, 53. Kakay, 69. Kahvič
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Trnava – Komárno 1:2 (1:1)
Góly: 19. Kudlička – 33. Sylvestr, 90. Šimko
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Podbrezová – Slovan 1:2 (0:1)
Góly: 62. Deml – 41. Barseghjan, 54. Ibrahim
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Ružomberok - Skalica 1:0 (1:0)
Gól: 45.+2 Selecký (z 11 m)
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Banská Bystrica - Dunajská Streda 0:2 (0:1)
Góly: 34. Nemanič, 90.+3 Ramadan
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