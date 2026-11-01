Slovan sa dostáva na víťaznú vlnu, no DAC má pohodlný náskok. Prvý triumf oslávilo Komárno

Radosť hráčov Slovana Bratislava po strelení gólu.
Radosť hráčov Slovana Bratislava po strelení gólu. (Autor: TASR)
TASR|1. nov 2026 o 21:30
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Pozrite si sumár 13. kola Niké ligy.

Futbalisti Dunajskej Stredy majú po 13. kole na čele Niké ligy osembodový náskok.

Počas týždňa zvládli dohrávku 3. kola proti Košiciam (1:0) a v nedeľu vyhrali na ihrisku Banskej Bystrice 2:0 po góloch Klemena Nemaniča a Ammara Ramadana.

Dohrávku úspešne absolvoval aj Slovan Bratislava v Trenčíne (2:0) a po sobotnom triumfe na pôde Podbrezovej 2:1 sa posunul na 2. miesto.

Žilina je po víkende tretia a stráca na úradujúceho majstra dva body. „Šošoni“ v sobotu zvíťazili nad Michalovcami 4:1. Dva góly domácich vsietil Michal Faško.

Zemplínčania inkasovali štyri góly v druhom zápase za sebou a po štyroch dueloch bez výhry sú na 7. priečke.

Spartak Trnava nevyhral ani v treťom zápase za sebou, Komárnu podľahol pred svojimi fanúšikmi 1:2. Hostia zaznamenali po siedmich remízach a piatich prehrách svoje prvé víťazstvo v ročníku a posunuli sa z dna tabuľky na 10. miesto.

Komárno zasadilo rozhodujúci úder v 90. minúte, keď sa presadil obranca Martin Šimko.

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Košice ukončili štvorzápasovú sériu bez víťazstva a v Trenčíne nedali šancu tamojšiemu AS, ktorý sa po vysokej prehre 0:5 prepadol s deviatimi bodmi na posledné miesto.

Hostia mali expresný vstup do zápasu, už po piatich minútach vyhrávali o dva góly a svoj náskok ešte do polčasu navýšili na 3:0.

MFK Ružomberok poskočil po výhre 1:0 nad Skalicou na deviate miesto. Po faule Podhorina na Grgiča dostali domáci výhodu pokutového kopu, ktorý premenil Selecký.

Skalica klesla na predposledné miesto a sériu bez ligového víťazstva natiahla na desať stretnutí. Naposledy naplno bodovala ešte 9. augusta, keď triumfovala na ihrisku Žiliny 3:1.

Niké liga - 13. kolo

Žilina - Michalovce 4:1 (1:0)

Góly: 52. a 70. Faško (prvý z 11 m), 8. Hranica, 90+2. Bilalovič - 85. Lemishko

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Trenčín - Košice 0:5 (0:3)

Góly: 2. Madleňák, 5. Rehuš, 18. Sovič, 53. Kakay, 69. Kahvič

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Trnava – Komárno 1:2 (1:1)

Góly: 19. Kudlička – 33. Sylvestr, 90. Šimko

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Podbrezová – Slovan 1:2 (0:1)

Góly: 62. Deml – 41. Barseghjan, 54. Ibrahim

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Ružomberok - Skalica 1:0 (1:0)

Gól: 45.+2 Selecký (z 11 m)

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Banská Bystrica - Dunajská Streda 0:2 (0:1)

Góly: 34. Nemanič, 90.+3 Ramadan

Sumár zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
13
11
2
0
39:7
35
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
8
3
2
30:13
27
V
V
R
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
13
7
4
2
33:25
25
V
R
P
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
13
6
4
3
26:17
22
P
R
P
V
R
5
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
13
4
6
3
30:23
18
V
P
R
R
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
2
6
19:23
17
P
V
P
P
V
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
13
4
2
7
12:23
14
P
P
R
P
V
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
13
4
2
7
13:25
14
P
R
V
V
P
9
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
12:25
12
V
P
V
R
P
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
1
7
5
11:17
10
V
R
P
R
P
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
13
2
4
7
13:24
10
P
R
P
R
P
12
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
13
2
3
8
12:28
9
P
P
R
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

Slovensko

    Radosť hráčov Slovana Bratislava po strelení gólu.
    Radosť hráčov Slovana Bratislava po strelení gólu.
    Slovan sa dostáva na víťaznú vlnu, no DAC má pohodlný náskok. Prvý triumf oslávilo Komárno
    dnes 21:30
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