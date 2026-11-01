    Alcaraz vo Viedni súpera nenašiel. Vo finále nedal de Minaurovi šancu

    Carlos Alcaraz.
    Carlos Alcaraz. (Autor: TASR/AP)
    TASR|1. nov 2026 o 15:50
    ShareTweet0

    V prebiehajúcej sezóne je to pre neho štvrté turnajové víťazstvo.

    ATP Viedeň 2026

    Dvojhra - finále:

    Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Alex de Minaur (Austr.-5) 6:1, 6:4

    Španielsky tenista Carlos Alcaraz triumfoval na halovom turnaji ATP vo Viedni. V pozícii nasadenej dvojky zdolal v nedeľnom finále päťku „pavúka" Alexa de Minaura z Austrálie 6:1 a 6:4.

    Alcaraz získal už svoj 28. titul na okruhu. V prebiehajúcej sezóne je to pre neho štvrté turnajové víťazstvo, na podujatí v rakúskej metropole sa tešil z premiérového prvenstva.

    Dvadsaťtriročný Španiel nadviazal na tohtoročné triumfy na Australian Open, v Dauhe a Tokiu.

    Proti de Minaurovi potvrdil priaznivú bilanciu zo vzájomných stretnutí, keď uspel aj v ich siedmom súboji.

    Alcaraz na turnaji nestratil ani set a predĺžil svoju víťaznú sériu na podujatiach kategórie ATP 500 na 26 zápasov.

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan.
    Alex Molčan.
    Molčana čaká prestížny záver roka. Na Masters si vybojoval postup z kvalifikácie
    dnes 16:39
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Alcaraz vo Viedni súpera nenašiel. Vo finále nedal de Minaurovi šancu