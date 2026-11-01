Alcaraz vo Viedni súpera nenašiel. Vo finále nedal de Minaurovi šancu

ATP Viedeň 2026
Dvojhra - finále:
Carlos Alcaraz (Šp.-2) - Alex de Minaur (Austr.-5) 6:1, 6:4
Španielsky tenista Carlos Alcaraz triumfoval na halovom turnaji ATP vo Viedni. V pozícii nasadenej dvojky zdolal v nedeľnom finále päťku „pavúka" Alexa de Minaura z Austrálie 6:1 a 6:4.
Alcaraz získal už svoj 28. titul na okruhu. V prebiehajúcej sezóne je to pre neho štvrté turnajové víťazstvo, na podujatí v rakúskej metropole sa tešil z premiérového prvenstva.
Dvadsaťtriročný Španiel nadviazal na tohtoročné triumfy na Australian Open, v Dauhe a Tokiu.
Proti de Minaurovi potvrdil priaznivú bilanciu zo vzájomných stretnutí, keď uspel aj v ich siedmom súboji.
Alcaraz na turnaji nestratil ani set a predĺžil svoju víťaznú sériu na podujatiach kategórie ATP 500 na 26 zápasov.