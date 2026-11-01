    ONLINE: Veľká cena Mexika dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

    ONLINE: Veľká cena Mexika dnes, formula 1 20626 LIVE
    ONLINE: Veľká cena Mexika dnes, formula 1 20626 LIVE (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|1. nov 2026 o 18:00
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    Sledujte s nami online prenos z pretekov Veľkej ceny Mexika v rámci seriálu formula 1 (F1).

    Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, dnes je na programe Veľká cena Mexika.

    Na trati bratov Rodriguezovcov vyštartuje z pole position jazdec Ferrari Lewis Hamilton, v prvom rade ho doplní jeho krajan George Russell.

    Kde sledovať VC Mexika v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Pozornosť púta najmä líder šampionátu Kimi Antonelli, ktorý môže spečatiť svoj premiérový titul v F1.

    F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Veľká cena Mexika 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)

    Formula 1  2026
    01.11.2026 o 21:00
    Veľká cena Mexika
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    minúta
    Plánovaný
    Prenos
    Postavenie na štarte

    1. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), George Russell (GBR/Mercedes)
    2. rad: Charles Leclerc (MON/Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
    3. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), Lando Norris (GBR/McLaren)
    4. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Liam Lawson (NZL/RB)
    5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
    6. rad: Nico Hülkenberg (GER/Audi), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
    7. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
    8. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Carlos Sainz (ESP/Williams)
    9. rad: Alexander Albon (THA/Williams), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
    10. rad: Rjo Hirakawa (JPN/Haas), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
    11. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    Pohár konštruktérov

    1. Mercedes (GER) 607 b
    2. Ferrari (ITA) 474 b
    3. McLaren (GBR) 355 b
    4. Red Bull (AUT) 355 b
    5. Racing Bulls (ITA) 102 b
    6. Alpine (FRA) 69 b
    7. Haas (USA) 30 b
    8. Audi (SUI) 23 b
    9. Williams (GBR) 12 b
    10. Aston Martin (GBR) 7 b
    11. Cadillac (USA) 0 b
    Pohár jazdcov

    1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 365 b
    2. George Russell (GBR/Mercedes) 242 b
    3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 241 b
    4. Max Verstappen (NED/Red Bull) 236 b
    5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 233 b
    6. Lando Norris (GBR/McLaren) 211 b
    7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 144 b
    8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 105 b
    9. Liam Lawson (NZL/RB) 77 b
    10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 42 b
    11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
    12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
    13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
    14. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 13 b
    15. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
    16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
    17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
    18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
    19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
    20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
    20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
    21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
    22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
    Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Mexika.

    Z pole position odštartuje po troch rokoch Lewis Hamilton, ktorý včera veľmi tesne zdolal svojho krajana Georgea Russella. Z tretieho miesta vyštartuje Charles Leclerc.

    Kimi Antonelli dnes môže definitívne spečatiť zisk svojho premiérového titulu v kariére. Do pretekov odštartuje vďaka Verstappenovej penalizácii zo štvrtého miesta a ak skončí aspoň deviaty, stane sa najmladší majstrom sveta histórie.

    Majstrom sveta sa dnes stane aj v prípade, že skonči až desiaty, no Russell nedokáže zvíťaziť. Teoreticky dnes Talian nemusí ani bodovať, no v tomto prípade nemôžu triumfovať Russell ani Hamilton.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 21:00.

    Formula 1 2026

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    ONLINE: Veľká cena Mexika dnes, formula 1 20626 LIVEonline
    ONLINE: Veľká cena Mexika dnes, formula 1 20626 LIVEonline
    ONLINE: Veľká cena Mexika dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)
    dnes 18:00
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