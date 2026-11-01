ONLINE: Veľká cena Mexika dnes, formula 1 LIVE (F1 2026)

Seriál pretekov formuly (F1) pokračuje cez víkend ďalším podujatím sezóny 2026, dnes je na programe Veľká cena Mexika.
- Formula 1 (F1) - Kalendár, program a výsledky v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Priebežné poradia v sezóne 2026
- Formula 1 (F1) - Prehľad všetkých veľkých cien (+ mapy tratí)
Na trati bratov Rodriguezovcov vyštartuje z pole position jazdec Ferrari Lewis Hamilton, v prvom rade ho doplní jeho krajan George Russell.
Kde sledovať VC Mexika v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Pozornosť púta najmä líder šampionátu Kimi Antonelli, ktorý môže spečatiť svoj premiérový titul v F1.
F1 sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Veľká cena Mexika 2026 (formula 1, F1, preteky, výsledky, nedeľa, naživo)
Formula 1 2026
01.11.2026 o 21:00
Veľká cena Mexika
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minúta
Plánovaný
Prenos
Postavenie na štarte
1. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), George Russell (GBR/Mercedes)
2. rad: Charles Leclerc (MON/Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
3. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), Lando Norris (GBR/McLaren)
4. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Liam Lawson (NZL/RB)
5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
6. rad: Nico Hülkenberg (GER/Audi), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
7. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
8. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Carlos Sainz (ESP/Williams)
9. rad: Alexander Albon (THA/Williams), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
10. rad: Rjo Hirakawa (JPN/Haas), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
11. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
1. rad: Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), George Russell (GBR/Mercedes)
2. rad: Charles Leclerc (MON/Ferrari), Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
3. rad: Max Verstappen (NED/Red Bull), Lando Norris (GBR/McLaren)
4. rad: Isack Hadjar (FRA/Red Bull), Liam Lawson (NZL/RB)
5. rad: Arvid Lindblad (GBR/RB), Pierre Gasly (FRA/Alpine)
6. rad: Nico Hülkenberg (GER/Audi), Franco Colapinto (ARG/Alpine)
7. rad: Oscar Piastri (AUS/McLaren), Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
8. rad: Oliver Bearman (GBR/Haas), Carlos Sainz (ESP/Williams)
9. rad: Alexander Albon (THA/Williams), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)
10. rad: Rjo Hirakawa (JPN/Haas), Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
11. rad: Sergio Pérez (MEX/Cadillac), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
Pohár konštruktérov
1. Mercedes (GER) 607 b
2. Ferrari (ITA) 474 b
3. McLaren (GBR) 355 b
4. Red Bull (AUT) 355 b
5. Racing Bulls (ITA) 102 b
6. Alpine (FRA) 69 b
7. Haas (USA) 30 b
8. Audi (SUI) 23 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
1. Mercedes (GER) 607 b
2. Ferrari (ITA) 474 b
3. McLaren (GBR) 355 b
4. Red Bull (AUT) 355 b
5. Racing Bulls (ITA) 102 b
6. Alpine (FRA) 69 b
7. Haas (USA) 30 b
8. Audi (SUI) 23 b
9. Williams (GBR) 12 b
10. Aston Martin (GBR) 7 b
11. Cadillac (USA) 0 b
Pohár jazdcov
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 365 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 242 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 241 b
4. Max Verstappen (NED/Red Bull) 236 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 233 b
6. Lando Norris (GBR/McLaren) 211 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 144 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 105 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 77 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 42 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 13 b
15. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 365 b
2. George Russell (GBR/Mercedes) 242 b
3. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 241 b
4. Max Verstappen (NED/Red Bull) 236 b
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 233 b
6. Lando Norris (GBR/McLaren) 211 b
7. Oscar Piastri (AUS/McLaren) 144 b
8. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 105 b
9. Liam Lawson (NZL/RB) 77 b
10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) 42 b
11. Arvid Lindblad (GBR/RB) 38 b
12. Franco Colapinto (ARG/Alpine) 27 b
13. Oliver Bearman (GBR/Haas) 23 b
14. Nico Hülkenberg (GER/Audi) 13 b
15. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 10 b
16. Esteban Ocon (FRA/Haas) 7 b
17. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) 7 b
18. Carlos Sainz (ESP/Williams) 7 b
19. Alexander Albon (THA/Williams) 5 b
20. Júki Cunoda (JPN) 1 b
20. Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
21. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
22. Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
Vítam všetkých priaznivcov Formuly 1 pri sledovaní online textového prenosu z Veľkej ceny Mexika.
Z pole position odštartuje po troch rokoch Lewis Hamilton, ktorý včera veľmi tesne zdolal svojho krajana Georgea Russella. Z tretieho miesta vyštartuje Charles Leclerc.
Kimi Antonelli dnes môže definitívne spečatiť zisk svojho premiérového titulu v kariére. Do pretekov odštartuje vďaka Verstappenovej penalizácii zo štvrtého miesta a ak skončí aspoň deviaty, stane sa najmladší majstrom sveta histórie.
Majstrom sveta sa dnes stane aj v prípade, že skonči až desiaty, no Russell nedokáže zvíťaziť. Teoreticky dnes Talian nemusí ani bodovať, no v tomto prípade nemôžu triumfovať Russell ani Hamilton.
Z pole position odštartuje po troch rokoch Lewis Hamilton, ktorý včera veľmi tesne zdolal svojho krajana Georgea Russella. Z tretieho miesta vyštartuje Charles Leclerc.
Kimi Antonelli dnes môže definitívne spečatiť zisk svojho premiérového titulu v kariére. Do pretekov odštartuje vďaka Verstappenovej penalizácii zo štvrtého miesta a ak skončí aspoň deviaty, stane sa najmladší majstrom sveta histórie.
Majstrom sveta sa dnes stane aj v prípade, že skonči až desiaty, no Russell nedokáže zvíťaziť. Teoreticky dnes Talian nemusí ani bodovať, no v tomto prípade nemôžu triumfovať Russell ani Hamilton.
Vítame Vás pri on-line prenose. Závod sa začne o 21:00.