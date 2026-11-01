    Lehečka začal dobre, no potom zvoľnil. Z titulu v Bazileji sa teší Monačan

    Valentin Vacherot.
    Valentin Vacherot. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|1. nov 2026 o 18:13
    ShareTweet0

    Lehečka neuspel v treťom tohtoročnom finále, keď predtým prehral súboje o titul v Miami a Tokiu.

    ATP Bazilej 2026

    Dvojhra - finále:

    Valentin Vacherot (Monako) - Jiří Lehečka (ČR-8) 2:6, 6:3, 6:3

    Monacký tenista Valentin Vacherot sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP 500 v Bazileji.

    Vo finále zdolal ôsmeho nasadeného Čecha Jiřího Lehečku po trojsetovom boji 2:6, 6:3, 6:3 a získal druhý titul na profesionálnom okruhu, prvý v prebiehajúcej sezóne.

    Dvadsaťsedemročný Monačan nadviazal na svoj senzačný triumf na vlaňajšom turnaji Masters 1000 v Šanghaji, kde získal premiérovú trofej ako kvalifikant.

    Lehečka neuspel v treťom tohtoročnom finále, keď predtým prehral súboje o titul v Miami a Tokiu.

    Tenis

    Tenis

    Valentin Vacherot.
    Valentin Vacherot.
    Lehečka začal dobre, no potom zvoľnil. Z titulu v Bazileji sa teší Monačan
    dnes 18:13
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Lehečka začal dobre, no potom zvoľnil. Z titulu v Bazileji sa teší Monačan