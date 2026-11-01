Lehečka začal dobre, no potom zvoľnil. Z titulu v Bazileji sa teší Monačan

ATP Bazilej 2026
Dvojhra - finále:
Valentin Vacherot (Monako) - Jiří Lehečka (ČR-8) 2:6, 6:3, 6:3
Monacký tenista Valentin Vacherot sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP 500 v Bazileji.
Vo finále zdolal ôsmeho nasadeného Čecha Jiřího Lehečku po trojsetovom boji 2:6, 6:3, 6:3 a získal druhý titul na profesionálnom okruhu, prvý v prebiehajúcej sezóne.
Dvadsaťsedemročný Monačan nadviazal na svoj senzačný triumf na vlaňajšom turnaji Masters 1000 v Šanghaji, kde získal premiérovú trofej ako kvalifikant.
Lehečka neuspel v treťom tohtoročnom finále, keď predtým prehral súboje o titul v Miami a Tokiu.