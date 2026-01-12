    Kanaďan so skvelým podaním ukončil kariéru. Vo finále Wimbledonu prehral s Murraym

    Počas pätnástich rokov na okruhu získal osem titulov ATP.

    Kanadský tenista Miloš Raonič, bývalá svetová trojka, v nedeľu vo veku 35 rokov oznámil ukončenie profesionálnej kariéry. Počas pätnástich rokov na okruhu získal osem titulov ATP a na odmenách zarobil viac než 20 miliónov dolárov.

    Raonic, známy mimoriadne silným podaním, ktoré mu vynieslo prezývku „Missile“, dosiahol vrchol kariéry v roku 2016, keď sa prebojoval do semifinále Australian Open a do finále Wimbledonu. V oboch prípadoch však prehral s Andym Murraym.

    „Je to moment, o ktorom viete, že raz príde, no aj tak sa naň nikdy necítite pripravení. Teraz som taký pripravený, ako len môžem byť. Tenis bol väčšinu môjho života mojou láskou a posadnutosťou,“ napísal Raonic v príspevku na sociálnej sieti X.

    „Bol som tým najšťastnejším človekom, že som mohol žiť a naplniť svoje sny. Každý deň som sa mohol sústrediť len na to, aby som sa zlepšoval a sledoval, kam ma to zavedie.“

    Raonic sa narodil v bývalej Juhoslávii počas násilného rozpadu krajiny začiatkom 90. rokov a do Kanady sa s rodinou presťahoval, keď mal tri roky.

    Profesionálom sa stal v roku 2008 a svoj prvý titul ATP získal o tri roky neskôr na turnaji Pacific Coast Championships, kde vo finále zdolal Fernanda Verdasca.

    V rokoch 2013 až 2020 si zahral vo štyroch finále turnajov Masters 1000, no ani jedno nevyhral – prvé prehral na Canadian Open s Rafom Nadalom a ďalšie tri s Novakom Djokovičom.

    Prehra s Djokovičom na turnaji Cincinnati Masters v roku 2020 bola jeho poslednou účasťou vo finále ATP. Posledným turnajom na okruhu bola jeho prehra v prvom kole s Nemcom Dominikom Koepferom na olympijských hrách v Paríži 2024.

    „Čo bude nasledovať? Spomaľovať nebudem,“ dodal Raonic vo svojom príspevku.

    „Je pred nami ešte veľa života a som rovnako motivovaný a hladný po úspechu ako v roku 2011, keď som sa presadil na okruhu.“

