Karol získal tretí titul v tomto roku. So svojim partnerom zdolali turnajové jednotky

ATP Challenger - Prostějov 2026
Štvorhra mužov - finále:
Miloš Karol, Andrew Paulson (SR/Cze.) - Ivan Liutarevič, Filip Pieczonka (Blr./Pol,-1) 6:3, 6:3
Miloš Karol spolu s Čechom Andrew Paulsonom získali titul vo štvorhre na challengeri 100 v Prostějove.
Vo finále si hladko poradili s najvyššie nasadenou bielorusko-poľskou dvojicou Ivan Liutarevič, Filip Pieczonka a zdolali ju 6:3, 6:3 za 69 minút.
Pre dvadsaťtriročného Karola je to piaty titul vo štvorhre na challengerovom okruhu, tretí v tomto roku.
Na budúci týždeň sa predstaví domácim fanúšikom na turnaji Bratislava Open.
Informácie priniesol Slovenský tenisový zväz.