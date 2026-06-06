    Karol získal tretí titul v tomto roku. So svojim partnerom zdolali turnajové jednotky

    Miloš Karol s titulom v Prostějove.
    Miloš Karol s titulom v Prostějove. (Autor: Facebook)
    Sportnet|6. jún 2026 o 23:10
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    Na budúci týždeň sa predstaví domácim fanúšikom na turnaji Bratislava Open.

    ATP Challenger - Prostějov 2026

    Štvorhra mužov - finále:

    Miloš Karol, Andrew Paulson (SR/Cze.) - Ivan Liutarevič, Filip Pieczonka (Blr./Pol,-1) 6:3, 6:3

    Miloš Karol spolu s Čechom Andrew Paulsonom získali titul vo štvorhre na challengeri 100 v Prostějove.

    Vo finále si hladko poradili s najvyššie nasadenou bielorusko-poľskou dvojicou Ivan Liutarevič, Filip Pieczonka a zdolali ju 6:3, 6:3 za 69 minút.

    Pre dvadsaťtriročného Karola je to piaty titul vo štvorhre na challengerovom okruhu, tretí v tomto roku.

    Na budúci týždeň sa predstaví domácim fanúšikom na turnaji Bratislava Open.

    Informácie priniesol Slovenský tenisový zväz.

    Tenis

    Tenis

    Miloš Karol s titulom v Prostějove.
    Miloš Karol s titulom v Prostějove.
    Karol získal tretí titul v tomto roku. So svojim partnerom zdolali turnajové jednotky
    dnes 23:10
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