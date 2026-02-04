Mihalíková si v Abú Zabí zahrá semifinále, s partnerkou otočili supertajbrejk

Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili už do semifinále štvorhry na turnaji WTA 500 v Abú Zabí.
Nasadené štvorky zdolali v tesnom štvrťfinále rusko-slovinský pár Irina Chromačevová, Andreja Klepačová 5:7, 7:6 (5) a 10:8.
V supertajbrejku pritom prehrávali už 4:8, potom však získali šesť loptičiek v sérii.
WTA Abú Zabí
štvorhra - štvrťfinále:
Olivia Nichollsová, Tereza MIHALÍKOVÁ (V.Brit./SR-4) - Irina Chromačevová, Andreja Klepačová 5:7, 7:6 (5), 10:8