    Mihalíková si v Abú Zabí zahrá semifinále, s partnerkou otočili supertajbrejk

    Olivia Nichollsová (vľavo) a Tereza Mihalíková
    Olivia Nichollsová (vľavo) a Tereza Mihalíková (Autor: X/BNP Paribas Open)
    TASR|4. feb 2026 o 13:20
    Zdolali rusko-slovinský pár.

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili už do semifinále štvorhry na turnaji WTA 500 v Abú Zabí.

    Nasadené štvorky zdolali v tesnom štvrťfinále rusko-slovinský pár Irina Chromačevová, Andreja Klepačová 5:7, 7:6 (5) a 10:8.

    V supertajbrejku pritom prehrávali už 4:8, potom však získali šesť loptičiek v sérii.

    WTA Abú Zabí

    štvorhra - štvrťfinále:

    Olivia Nichollsová, Tereza MIHALÍKOVÁ (V.Brit./SR-4) - Irina Chromačevová, Andreja Klepačová 5:7, 7:6 (5), 10:8

