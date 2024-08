NEW YORK. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do osemfinále štvorhry na grandslamovom turnaji US Open.

V sobotňajšom zápase zvíťazili nad japonsko-indonézskou dvojicou Ena Šibaharová, Aldila Sutjiadiová 4:6, 7:5, 6:3.