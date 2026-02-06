    Mihalíková má v Abú Zabí na dosah titul. S Britkou pokračujú v skvelých výkonoch

    Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nichollsovou (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    6. feb 2026 o 15:05
    Bude v sobotu bojovať o tretiu cennú trofej na okruhu WTA.

    WTA Abú Zabí 2026

    Štvorhra - semifinale:

    Olivia Nichollsová, Tereza Mihalíková (V.Brit./SR-4) - Janice Tjenová, Alexandra Ealová (Indon./Fil.) 6:4, 6:2

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou sa prebojovali do finále štvorhry na turnaji WTA 500 v Abú Zabí.

    Nasadené štvorky zdolali v semifinále indonézsko-filipínsky pár Janice Tjenová, Alexandra Ealová 6:4, 6:2.

    Mihalíková bude v sobotu bojovať o tretí deblový titul na okruhu WTA. Vlani s Nichollsovou triumfovali na trávnatom podujatí v Berlíne.

    Prvú cennú trofej na hlavnom profesionálnom okruhu vybojovala slovenská deblová špecialistka v septembri 2021 v slovinskom Portoroži po boku Rusky Anny Kalinskej.

    Tenis

