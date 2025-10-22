Tokio víťaznú radosť neprinieslo. Mihalíková s Nichollsovou končia už v prvom kole

WTA Tokio 2025
štvorhra - 1. kolo:
Timea Babosová, Luisa Stefaniová (Maď./Braz.-4) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.) 6:3, 4:6, 10:7
TOKIO. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou neuspeli v úvodnom kole štvorhry na turnaji WTA v Tokiu.
V stredajšom stretnutí prehrali so štvrtou nasadenou maďarsko-brazílskou dvojicou Timea Babosová, Luisa Stefaniová 3:6, 6:4 a 7:10.
Zápas trval hodinu a 34 minút. Víťazky sa vo štvrťfinále stretnú s kanadsko-americkým duom Gabriela Dabrowská, Sofia Keninová.