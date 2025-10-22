    Tokio víťaznú radosť neprinieslo. Mihalíková s Nichollsovou končia už v prvom kole

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková (vľavo) s Britkou Oliviou Nichollsovou.
    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková (vľavo) s Britkou Oliviou Nichollsovou. (Autor: TASR/AP)
    22. okt 2025 o 10:28
    Po trojsetovej bitke podľahli štvrtému nasadenému páru.

    WTA Tokio 2025

    štvorhra - 1. kolo:

    Timea Babosová, Luisa Stefaniová (Maď./Braz.-4) - Tereza MIHALÍKOVÁ, Olivia Nichollsová (SR/V.Brit.) 6:3, 4:6, 10:7

    TOKIO. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nichollsovou neuspeli v úvodnom kole štvorhry na turnaji WTA v Tokiu.

    V stredajšom stretnutí prehrali so štvrtou nasadenou maďarsko-brazílskou dvojicou Timea Babosová, Luisa Stefaniová 3:6, 6:4 a 7:10.

    Zápas trval hodinu a 34 minút. Víťazky sa vo štvrťfinále stretnú s kanadsko-americkým duom Gabriela Dabrowská, Sofia Keninová.

