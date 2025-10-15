Mihalíková je stále v hre o Turnaj majsteriek. S Britkou vyzvú priame konkurentky

WTA Ning-po 2025
Štvorhra - 1. kolo:
Tereza Mihalíková/Olivia Nichollsová (SR/V. Brit) - Chan-jü Kuová, Alexandra Panovová (Čína/Rus.) 6:4, 6:4
NING-PO. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou postúpili do štvrťfinále štvorhry na turnaji WTA v čínskom meste Ning-po.
V prvom kole zdolali čínsko-ruský pár Chan-jü Kuo, Alexandra Panovová v dvoch setoch 6:4, 6:4, keď dôležité brejky získali v úvodoch setov.
V boji o semifinále ich čaká štvrtá nasadená maďarsko-brazílska dvojica Timea Babosová, Luisa Stefaniová. Tie sú tiež ich konkurentky v boji o účasť na Turnaji majsteriek, ktorý začiatkom novembra bude hostiť Rijád.
Ak by sa slovensko-britského páru podarilo turnaj v Číne vyhrať, manko na Babosovú so Stefaniovou, ktoré držia v rebríčku WTA Race aktuálne ôsme miesto, by znížili na 158 bodov.