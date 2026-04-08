VIDEO: Medvedev so zahanbujúcou prehrou. Proti držiteľovi voľnej karty neuhral ani gem

Taliansky tenista Matteo Berrettini postúpil do osemfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carle.
Držiteľ voľnej karty si hladko poradil so siedmym nasadeným Daniilom Medvedevom z Ruska, ktorému uštedril zahanbujúcu prehru 0:6, 0:6.
Medvedev v úvodnom geme nepremenil dva brejkbaly a potom sa rozsypal, urobil 30 nevynútených chýb a päť dvojchýb. Jeho frustrácia vyvrcholila v druhom sete, keď štyrikrát udrel raketou o zem.
Bývalý líder svetového rebríčka prehral 0:6, 0:6 prvýkrát v kariére. Berrettini potreboval na prekvapivý triumf len 49 minút.
„Myslím si, že to bol jeden z najlepších výkonov môjho života. V celom zápase som netrafil asi iba tri údery a to je ťažké proti hráčovi, akým je Daniil.
Plán zápasu bol perfektný a moje zbrane fungovali,“ povedal niekdajší finalista Wimbledonu Berrettini, ktorému momentálne patrí až 90. miesto vo svetovom rebríčku.
Ďalej neprešiel ani trinásty nasadený Rus Andrej Rubľov, ktorý nestačil na Belgičana Zizoua Bergsa a podľahol mu hladko 4:6, 1:6.
ATP Monte Carlo 2026
dvojhra - 2. kolo:
Matteo Berrettini (Tal.) - Daniil Medvedev (Rus.-7) 6:0, 6:0
Zizou Bergs (Belg.) - Andrej Rubľov (Rus.-13) 6:4, 6:1
Jiří Lehečka (ČR-11) - Alejandro Tabilo (Čile) 4:6, 7:6 (4), 6:3