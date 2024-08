Útok na kariérny grandslam mu zmaril Mečíř. Bývalá svetová jednotka oslavuje jubileum

Na čele svetového rebríčka ATP bol 20 týždňov od 12. septembra 1988 do 29. januára 1989. Člen tenisovej Siene slávy má vo štvrtok 22. augusta 60 rokov.

Na Roland Garros vyhral mužskú dvojhru aj v rokoch 1985 a 1988, na Australian Open v Melbourne dominoval tiež trikrát - 1983, 1984 a 1988 a rovnako v roku 1988 zvíťazil aj na US Open v New Yorku.

Odohral ho vo štvrťfinále v júli 1982 proti Spojeným štátom americkým a na dlhé desaťročia - až do februára 2013 - išlo o najdlhší zápas tenisovej histórie.

Jeho súboj s Johnom McEnroeom, ktorý trval šesť hodín a 22 minút, rozhodol vo svoj prospech legendárny Američan (9:7, 6:2, 15:17, 3:6, 8:6) a USA napokon vyhrali nad Švédskom 3:2.

Od júla 2002 je Mats Wilander členom tenisovej Siene slávy. "Je to jeden z najvýraznejších momentov v kariére každého športovca.

Aj keď počas aktívneho pôsobenia na to asi nikto nemyslí a až keď mu to oznámia, pocíti, akú hodnotu to má," vyhlásil v tom čase 37-ročný švédsky tenisový velikán.

Aktívnu profesionálnu kariéru ukončil v roku 1996. Po nej trénoval ruského tenistu Marata Safina, Francúza Paula-Henriho Mathieua či bývalú francúzsku tenistku ruského pôvodu Tatjanu Golovinovú a od januára 2003 do októbra 2009 zastával post nehrajúceho kapitána švédskej daviscupovej reprezentácie.