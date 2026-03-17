Austrálčan sa dopustil porušení antidopingových pravidiel. Napomáhal inému hráčovi

Austrálsky tenista Marinko Matoševič dostal v utorok štvorročný zákaz činnosti za porušenie antidopingových pravidiel v rokoch 2018 až 2020.
Bývalý hráč, ktorý bol na 39. mieste svetového rebríčka, naposledy trénoval súčasných austrálskych hráčov Chrisa O'Connella a Jordana Thompsona.
Matoševič spočiatku všetky obvinenia poprel. V komentároch krátko pred začiatkom pojednávania však priznal krvný doping. Nezávislý tribunál zistil, že sa dopustil piatich porušení antidopingových pravidiel.
Medzi ne patrilo použitie zakázanej metódy prostredníctvom krvného dopingu a napomáhanie inému hráčovi k užívaniu krvného dopingu. Tiež poskytoval iným rady, ako sa vyhnúť pozitívnym testom a ako užívať zakázanú látku Clenbuterol.
Matoševič, ktorý hral na všetkých štyroch grandslamových turnajoch, má do roku 2030 zákaz účasti na akýchkoľvek tenisových podujatiach, alebo aktivitách povolených, či schválených Medzinárodnou agentúrou pre integritu tenisu (ITIA).
Štyridsaťročný tenista má tiež zakázané trénovať, alebo pracovať s akýmikoľvek hráčmi. Agentúra AP zdôraznila, že neexistuje žiadny náznak, že by O'Connell alebo Thompson porušili nejaké pravidlá.