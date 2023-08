Šramková sa do hlavnej časti nepozrie, Klein po dráme stále drží šancu

NEW YORK. Slovenský tenista Lukáš Klein postúpil do finále kvalifikácie na grandslamový turnaj US Open. V 2. kole vyradil Nemca Maximiliana Marterera nasadeného ako číslo 24 v dvoch setoch 7:6 (5), 6:2.

Nedarilo sa Rebecce Šramkovej, ktorá podľahla nasadenej devätnástke Slovinke Tamare Zidanšekovej 6:4, 4:6, 2:6.