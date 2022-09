Česko má novú hviezdu. V 17-tich vyhrala tenisový turnaj

"Zamilovala som si Chennai. Počas zápasov som tu nechala celé srdce a navždy si to budem pamätať," povedala po úspešnom finále Fruhvirtová. V treťom sete prehrávala už 1:4, ale duel dokázala otočiť.

Do turnaja vstúpila ako 130. hráčka sveta, v pondelok sa posunie hlboko do prvej stovky - malo by jej patriť 74. miesto.