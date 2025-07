VIDEO: Prešla si viacerými výzvami, teraz oslavuje. Kanaďanka nedala Ruske žiadnu šancu

Všetky prvenstvá dosiahla na tvrdom povrchu. „V priebehu turnaja som si prešla viacerými výzvami.

V jeho úvode som o sebe pochybovala, no každým zápasom som hrala lepšie. Veľmi ma to posilnilo. Zvládla som dlhé zápasy, horúčavu, vlhkosť a to my dodalo vieru, že zvládnem čokoľvek,“ vyjadrila spokojnosť Fernandezová.