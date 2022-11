Slovenky utrpeli vo štvorhre debakel. Belgicko zdolali, ale nepostúpia

Pohár Billie Jean Kingovej - B-skupina

V zápase s Belgickom mali pomer setov 4:3. To znamená, že pred záverečným duelom skupiny, ktorým bude Belgicko - Austrália, majú Belgičanky skóre 3:4 a Austrálčanky 5:2. Slovenky po dvoch zápasoch majú skóre 6:8.

Ak by teda aj Belgičanky zdolali Austráliu a každý z tímov by tak mal po jednom bode, rozhodoval by pomer setov. A tak neexistuje reálna možnosť, ktorá by poslala ďalej Slovenky.

Belgičanky nastúpili vo štvorhre aj s Mertensovou, ktorá pred necelými dvoma dňami triumfovala po boku Rusky Veroniky Kudermetovovej na deblovom Masters v texaskom Fort Worthe.

VIDEO: Mečbal dvojice Flipkensová/Mertensová proti Kužmovej a MIhalíkovej