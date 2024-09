Slováci nevstúpili do zápasu s USA ideálne. Klein: Podal som zlý výkon

Slovenský reprezentant hneď vzápätí kontroval rebrejkom, no za stavu 2:2 opäť prišiel o servis a McDonald už dotiahol prvý set do úspešného konca.

II. set:

V úvodnej hre druhého dejstva Američan nevyužil na returne vedenie 30:0, v piatom geme však po tretí raz v zápase prelomil Kleinovo podanie a šancu na víťazstvo už z rúk nepustil.

Za stavu 4:3 aj vďaka dvom esám otočil z 0:30 a v deviatom geme premenil pri podaní Kleina v poradí druhý mečbal.

Klein bol po prehre s McDonaldom sklamaný.

"Dnes to bol z mojej strany zlý výkon. O to viac ma to mrzí, že ide o Davis Cup. Nedokázal som si pomôcť servisom, súper má dobrý return.

Keď sa to spojilo, mal som problémy takmer na každom servise. Trápil som sa, spravil som aj ľahké chyby, tak to dopadlo, ako to dopadlo.

Nominácia McDonalda ma trošku prekvapila, čakal som, že bude hrať skôr Opelka. Ale je to v podstate jedno, treba vyhrať s každým.

Súper hral dnes rýchlo, dobre a vyhral zaslúžene," uviedol Klein pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.