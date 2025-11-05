    Zmena na Turnaji majsteriek. Keysová musela odstúpiť, nahradí ju Ruska

    Madison Keysová
    Madison Keysová (Autor: TASR/AP)
    TASR|5. nov 2025 o 15:09
    Američanku trápi viróza.

    RIJÁD. Americká tenistka Madison Keysová pre virózu odstúpila z Turnaja majsteriek v saudskoarabskom Rijáde.

    V stredajšom záverečnom dueli B-skupiny ju nahradí druhá náhradníčka Ruska Jekaterina Alexandrovová, ktorá nastúpi proti Kazaške Jelene Rybakinovej. Tá má po dvoch víťazstvách už istý postup do semifinále.

    „Som sklamaná, že som nemohla zo seba vydať maximum a musím odstúpiť z Turnaja majsteriek," citoval server sport.cz slová Keysovej, ktorá sa necítila zdravotne v poriadku už v pondelňajšom zápase proti svojej krajanka Amande Anisimovovej.

    Šampiónka Australian Open ho prehrala v troch setoch.

