Pod jeho vedením sa pripravovali Mečíř i Vajda. Zomrel dlhoročný úspešný tréner

Vo veku 86 rokov zomrel v nedeľu 1. februára Karol Šafárik, bývalý hráč a dlhoročný tenisový tréner, absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu.
Od roku 1979 pôsobil štyri roky v Stredisku vrcholového športu, v ktorom sa pod jeho vedením pripravovali hráči ako Miloslav Mečíř, Marián Vajda, Branislav Stankovič, Pavol Krta či Radka Zrubáková.
Následne zakotvil v Rakúsku, kde dvanásť rokov viedol úspešnú profesionálku Judith Wiesnerovú. Dva roky bol tiež fedcupovým kapitánom Rakúska.
V Československu viedol päť rokov reprezentáciu juniorov a bol trénerom prvého fedcupového tímu, ktorého kapitánkou bola Věra Suková. Karol Šafárik sa po návrate na Slovensko stal trénerom v I. tenisovej akadémii pri TJ Slávii Právnik v Bratislave.
Z ďalšej generárie hráčok trénoval napríklad Karinu Habšudovú či Henrietu Nagyovú. Aj po odchode do dôchodku naďalej udržiaval kontakt s tenisom. Je členom Siene slávy slovenského tenisu, do ktorej bol uvedený 18. apríla 2007.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 5. februára 2026 o 11.00 h v bratislavskom Krematóriu.
Slovenský tenisový zväz o tom informoval na sociálnej sieti Facebook.