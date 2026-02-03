    Pod jeho vedením sa pripravovali Mečíř i Vajda. Zomrel dlhoročný úspešný tréner

    3. feb 2026
    Dva roky bol tiež fedcupovým kapitánom Rakúska.

    Vo veku 86 rokov zomrel v nedeľu 1. februára Karol Šafárik, bývalý hráč a dlhoročný tenisový tréner, absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu.

    ﻿Od roku 1979 pôsobil štyri roky v Stredisku vrcholového športu, v ktorom sa pod jeho vedením pripravovali hráči ako Miloslav Mečíř, Marián Vajda, Branislav Stankovič, Pavol Krta či Radka Zrubáková.

    Následne zakotvil v Rakúsku, kde dvanásť rokov viedol úspešnú profesionálku Judith Wiesnerovú. Dva roky bol tiež fedcupovým kapitánom Rakúska.

    V Československu viedol päť rokov reprezentáciu juniorov a bol trénerom prvého fedcupového tímu, ktorého kapitánkou bola Věra Suková. Karol Šafárik sa po návrate na Slovensko stal trénerom v I. tenisovej akadémii pri TJ Slávii Právnik v Bratislave.

    Z ďalšej generárie hráčok trénoval napríklad Karinu Habšudovú či Henrietu Nagyovú. Aj po odchode do dôchodku naďalej udržiaval kontakt s tenisom. Je členom Siene slávy slovenského tenisu, do ktorej bol uvedený 18. apríla 2007.

    Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 5. februára 2026 o 11.00 h v bratislavskom Krematóriu.

    Slovenský tenisový zväz o tom informoval na sociálnej sieti Facebook.

