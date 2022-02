Del Potro ohlásil koniec kariéry, na kurt sa vráti po dva a pol roku

BUENOS AIRES. Argentínsky tenista Juan Martin del Potro sa na budúci týždeň vráti po dvaapolročnej pauze do súťažného kolotoča, podľa jeho slov však bude účasť na domácom turnaji v Buenos Aires zároveň rozlúčkou s aktívnou kariérou.

"Bude to skôr rozlúčka ako návrat. Skúšal som rôzne typy liečby a dlhé roky navštevoval lekárov a nikdy som si nevedel predstaviť, že by som s tenisom skončil bez toho, aby som si ešte zahral," vysvetlil niekdajší tretí hráč svetového rebríčka a šampión US Open z roku 2009.