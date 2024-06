Na bratislavskej antuke napokon nastúpi aj Kovalík, zväz mu udelil voľnú kartu

Voľnú kartu mu udelil Slovenský tenisový zväz. Kovalík postúpil na prebiehajúcom grandslamovom turnaji Roland Garros do 3. kola a v nasledujúcom vydaní svetového rebríčka sa posunie na post slovenskej jednotky.

Aby mohol Kovalík na dvorcoch TK Slovan Bratislava hrať, muselo prísť k drobným zmenám.

"S účasťou to bolo komplikovanejšie. Všetci sme však mali záujem o to, aby u nás hral. Voľnú kartu mu udelil Slovenský tenisový zväz, pričom do kvalifikácie klesol pôvodný držiteľ karty Lukáš Pokorný. Túto kartu som pre zmenu uvoľnil ja,“ vysvetlil Stankovič pre oficiálnu stránku podujatia.

Kovalík bol v máji vo finále dvojhry na challengeri v rakúskom Mauthausene a na podobnom podujatí v apríli v chorvátskom Splite získal singlový titul. V marci sa tešil tiež z triumfu na antuke v chorvátskom Zadare.

"Som rád, že v tomto roku podáva dobré výkony. Na challengeroch a v Paríži uhral fantastické výsledky. Herne aj vekovo dozrel a verím, že podá v Bratislave kvalitný výkon," uviedol Stankovič.

Na Bratislava Open 2024 uvidia diváci zo Slovákov v hlavnej súťaži okrem Kovalíka aj Alexa Molčana, Norberta Gombosa i Martina Kližana a v kvalifikácii dvojhry ešte Andreja Martina, Miloša Karola, Lukáša Pokorného a Petra Benjamína Privaru.

Kvalifikácia dvojhry sa začne v nedeľu 9. júna od 11.00 h a zápasy hlavnej singlovej súťaže v pondelok 10. júna od 11.00 h.