Kovalík nečakane končí už v prvom kole, Gombos musel bojovať v troch setoch

V úvodnom kole zdolal v pozícii turnajovej šestky Čecha Dalibora Svrčinu 6:3, 3:6, 6:4. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti švajčiarskemu kvalifikantovi Jeromemu Kymovi.

BRATISLAVA. Slovenský tenista Norbert Gombos postúpil do 2. kola dvojhry na antukovom challengeri Bratislava Open.

Druhé dejstvo získal vďaka brejku za stavu 3:2 vo svoj prospech Svrčina, no v koncovke tretieho slávil úspech Gombos.

Slovenský daviscupový reprezentant v roku 2019 vyhral celý turnaj. Vlani prehral v semifinále s neskorším šampiónom Rusom Alexandrom Ševčenkom.

"Vedel som, že zápas proti Svrčinovi bude náročný. Daliborovi dodalo víťazstvo na challengeri v Prostějove sebavedomie, bol to boj.

Začal som veľmi dobre, kvalitne som servoval. V druhom dejstve rozhodlo v jeho prospech pár loptičiek.

Dôležité bolo, že na začiatku tretieho setu sa mi podaril rebrejk. V desiatom geme mi súper trochu pomohol chybami.

Aj proti Kymovi to bude ťažký duel. Ešte sme spolu nehrali, no je to vysoký chalan, ktorý má vynikajúci servis," uviedol Gombos vo videu pre oficiálnu webovú stránku turnaja.