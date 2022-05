Keď plakal, rozplakal ostatných. V Paríži sa lúčila francúzska legenda

"Môžete byť skvelý hráč, môžete vyhrať veľa turnajov, ale je oveľa dôležitejšie byť dobrý človek. A to je dôvod, prečo všetci zbožňujú Jo-Wilfrieda Tsongu," hovoril pre televíziu Eurosport bývalý tenista Alex Corretja.

Jo-Wilfried Tsonga nikdy nevyhral grandslamový titul ani sa nestal svetovou jednotkou, napriek tomu jeho zápasy vždy lákali množstvo divákov. Bol to taký šoumen na kurte.

PARÍŽ, BRATISLAVA. Vyskakoval do vzduchu, otáčal sa do kruhu a víťazoslávne zdvíhal ruky. Toto gesto bolo roky jednou z najznámejších tenisových víťazných osláv.

Naozaj dlho sa pripravoval na to, kým sa odhodlá podávať. Ak by chcel byť rozhodca prísny, možno by mu aj dal varovanie za zdržiavanie hry. Výmenu potom po peknom víťaznom údere vyhral Ruud. Zrazu bolo po všetkom. Všetci tlieskali, tento raz však viac zdolanému ako víťazovi. K veľkému potlesku sa pridal aj Ruud.

Vo veku 37 rokov Tsonga ukončil kariéru na mieste, kde v roku 2005 odohral svoj prvý zápas na grandslame.

Emotívna rozlúčka

Už dávno to nebol hráč svetovej špičky. Trápili ho zranenia, svoju úlohu zohral aj vek. Napriek tomu stále hral a ľudia sa naňho radi pozerali.