ONLINE: Jessica Pegulová - Aryna Sabalenková dnes (finále US Open 2024, LIVE)

Jessica Pegulaová je bývalou světovou trojkou a aktuálně šestkou. V posledních týdnech nabrala dcera miliardáře z Buffala parádní formu. V červnu ovládla travnatý podnik v Berlíně. V polovině srpna pak triumfovala třicetiletá Američanka na tisícovce v Torontu. V Kanadě ztratila set až ve finále, v němž porazila 6:3, 2:6 a 6:1 krajanku Amandu Anisimovovou. Vítěznou šňůru následně natáhla i na dalším podniku WTA 1000 v Cincinnati, kde si znovu zahrála finále. O titul ji připravila až její nadcházející soupeřka Sabalenková. Na US Open bylo dosud jejím nejlepším výsledkem předloňské čtvrtfinále. Turnajové maximum vylepšila, aniž by ztratila set. Postupně porazila krajanky Shelby Rogersovou (6:4, 6:3) a Sofii Keninovou (7:6, 6:3), Španělku Jessicu Bouzasovou (6:3, 6:3), Rusku Dianu Šnajderovou (6:4, 6:2) a polskou světovou jedničku Igu Šwiatekovou (6:2, 6:4). Zádrhel přišel až v semifinále, v němž Pegulaová otáčela nepříznivé skóre 1:6 a 0:2. Proti Karolíně Muchové ale jako by povstala z mrtvých a po obratu 1:6, 6:4 a 6:2 postoupila do svého premiérového grandslamového finále. V letošní sezoně nasbírala Pegulaová dohromady 36 výher a 11 porážek (tvrdý povrch 24/6).