Talianska jednotka má korene v Poľsku i Ghane a ľutuje, že viac nenarástla

"Nemala som veľmi na výber. Bazén alebo tenisový kurt. Tenis bol môj život, ale spočiatku som sa mu nevenovala veľmi intenzívne. Trénovala som každý deň, no iba hodinu, hodinu a pol. K tomu trochu atletickej prípravy. Až v pätnástich som sa presťahovala do Tirrenia a moja príprava sa zintenzívnila," vravela v rozhovore pre magazín tennsiitaliano.

Vysvetlila v ňom aj svoj pestrý pôvod.

"Otec pochádza z Bagni di Lucca, kde vlastnil bar a stretol tam aj moju mamu. Tá sa narodila v Poľsku poľskej mame a otcovi z Ghany. Pred rokmi však prišla aj s bratrancom do Talianska, kde pracovala ako čašníčka. Kým som bola dieťa, do chodila som pravidelne každé leto na tri-štyri týždne do poľského mesta Lodž, naučila som sa celkom dobre po poľsky."

Mama vybrala dcére aj netradičné meno Jasmine. "Má rada netradičné mená. Ona sa Jacqueline, ja som Jasmine a môj brat William," reagovala tenistka.

Paoliniová má za sebou výnimočný rok - najlepší v kariére. V jeho úvode sa dostala do štvrtého kola na Australian Open, potom vyhrala turnaj WTA 1000 v Dubaji a prišlo skvelé leto.

Dostala sa do finále grandslamového turnaja vo Wimbledone (hoci v minulosti tu nevyhrala ani zápas), vyhrala nasledujúci grandslamový turnaj Roland Garros a na parížskej antuke získala olympijské zlato vo štvorhre s Erraniovou.